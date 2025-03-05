Всесвітній день енергоефективності та День народження степлера: що відзначають 5 березня

Сьогодні, 5 березня, Всесвітній день енергоефективності. Для України цей день особливо важливий на тлі постійних атак росії по енергосистемі, передає УНН.

Сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня енергоефективності. Подія була започаткована у 1998 році.

Енергоефективність – це розсудливе споживання енергії, коли людина використовує менше енергії, щоб підтримувати аналогічний або вищий рівень енергозабезпечення. Для домогосподарств енергоефективність надає можливість зменшити витрати на комунальні платежі, для підприємств – зменшити необґрунтовані витрати, на державному рівні – це змога заощадити енергоресурси, покращити продуктивність виробництва та конкурентоздатність промисловості.

Одним з кроків на шляху до енергоефективності є повна ліквідація субсидій на ті види енергоносіїв, які призводять до непродуктивного та нераціонального споживання енергії. Багато країн використовують енергоефективність як інструмент національної безпеки, оскільки це дозволяє зменшити імпорт джерел енергії з інших держав або ж уповільнити темпи виснаження внутрішніх ресурсів.

На сьогодні в Україні питання впровадження енергозберігаючих практик у повсякденному житті набуває дедалі більшої актуальності, адже росія продовжує атаки на екнергосистему.

УНН писав про 5 порад, як ефективно зменшити використання електроенергії.

Серед основних рекомендацій:

слід намагатися не використовувати кілька потужних приладів одночасно у найскладніші для енергосистеми години. Тобто - плиту, чайник і обігрівач – вмикайте почергово;

важливо переносити користування потужною технікою на нічні години - якщо є така можливість. Або на періоди поза піками споживання. Тобто після 11:00 вранці, а також після 21:00 увечері;

вимикайте з розетки прилади, що не використовуються. Навіть в «режимі очікування» вони споживають досить багато.

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Також сьогодні, 5 березня Міжнародний день просвіти з питань роззброєння та нерозповсюдження. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН.

Ще п’ятого березня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня поширення інформації про дисоціативний розлад особистості.

Дисоціативний розлад особистості, яка характеризується наявністю двох або більше різних станів ідентичності, які контролюють поведінку людини в різний час. Часто причиною цього розладу є важка дитяча травма, і, за оцінками, на нього страждає приблизно 2% населення.

Досить часто замість дисоціативного розладу особистості помилково діагностують пограничний розлад особистості, шизофренію або біполярний розлад зі швидкою циклічністю.

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Окрім того, 5 березня, офісні працівники у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Дня народження необхідного аксесуару у своїй роботі – степлера.

Перший прототип степлера виготовили у ХVІІІ столітті для короля Франції Людовіка ХV.

Але саме п’ятого березня 1867 року англійський конструктор та винахідник Джордж Макгілл отримав патент на спеціальний прес для скріплювання листків паперу.

Термін "степлер" вперше був використаний 1909 році. Зшивач, котрий працює без скріпок, винайшов Крістіан Бергер у 1997 році.

Зараз степлери бувають не лише канцелярськими, але й будівельними та меблевими. Степлер - це частина офісного інтер’єру, тому його зовнішній вигляд також важливий – виробники пропонують як класичні стримані варіанти, так і яскраві веселі.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Конона Мандонського, який жив у Памфілії у ІІІ столітті.

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Чоловік займався сільським господарством та був дуже богобоязливим. Коли посилилися гоніння на християн, за наказом місцевого правителя Конона схопили. Вимагали зректися віри у Господа, однак чоловік відмовився.

Конону вбили у ноги цвяхи та змусили бігти перед колісницею правителя, поки він не впав замертво.

Іменини п’ятого березня святкують Костянтин, Кирило, Андрій, Раїса.