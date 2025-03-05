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Всемирный день энергоэффективности и День рождения степлера: что отмечают 5 марта

Киев • УНН

 • 19252 просмотра

5 марта отмечается Всемирный день энергоэффективности, особенно актуальный для Украины из-за российских атак. Эксперты дают советы по снижению потребления электроэнергии и рациональному использованию ресурсов.

Всемирный день энергоэффективности и День рождения степлера: что отмечают 5 марта

Сегодня, 5 марта, Всемирный день энергоэффективности. Для Украины этот день особенно важен на фоне постоянных атак россии на энергосистему, передает УНН.

Сегодня можно присоединиться к Всемирному дню энергоэффективности. Событие было инициировано в 1998 году.

Энергоэффективность – это разумное потребление энергии, когда человек использует меньше энергии, чтобы поддерживать аналогичный или более высокий уровень энергоснабжения. Для домохозяйств энергоэффективность предоставляет возможность сократить расходы на коммунальные платежи, для предприятий – уменьшить необоснованные затраты, на государственном уровне – это возможность сэкономить энергетические ресурсы, улучшить производительность и конкурентоспособность промышленности.

Одним из шагов на пути к энергоэффективности является полная ликвидация субсидий на те виды энергоносителей, которые приводят к непродуктивному и нерациональному потреблению энергии. Многие страны используют энергоэффективность как инструмент национальной безопасности, поскольку это позволяет сократить импорт источников энергии из других государств или замедлить темпы истощения внутренних ресурсов.

На сегодняшний день в Украине вопрос внедрения энергосберегающих практик в повседневной жизни становится все более актуальным, так как Россия продолжает атаки на энергосистему.

УНН писал о 5 советах, как эффективно сократить использование электроэнергии.

Среди основных рекомендаций:

  • следует стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы. То есть - плиту, чайник и обогреватель – включайте поочередно;
    • важно переносить использование мощной техники на ночные часы - если есть такая возможность. Или на периоды вне пиков потребления. То есть после 11:00 утра, а также после 21:00 вечера;
      • выключайте из розетки приборы, которые не используются. Даже в «режиме ожидания» они потребляют довольно много.

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        Также сегодня, 5 марта, Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН.

        Еще пятого марта во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня распространения информации о диссоциативном расстройстве личности.

        Диссоциативное расстройство личности, которое характеризуется наличием двух или более различных состояний идентичности, которые контролируют поведение человека в разное время. Часто причиной этого расстройства является тяжелая детская травма, и, по оценкам, на него страдает примерно 2% населения.

        Довольно часто вместо диссоциативного расстройства личности ошибочно диагностируют пограничное расстройство личности, шизофрению или биполярное расстройство с быстрой цикличностью.

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        Кроме того, 5 марта офисные работники во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня рождения необходимого аксессуара в своей работе – степлера. 

        Первый прототип степлера был изготовлен в XVIII веке для короля Франции Людовика XV.

        Но именно пятого марта 1867 года английский конструктор и изобретатель Джордж Макгилл получил патент на специальный пресс для скрепления листков бумаги.

        Термин "степлер" впервые был использован в 1909 году. Скрепка, которая работает без скрепок, была изобретена Кристианом Бергером в 1997 году.

        Сейчас степлеры бывают не только канцелярскими, но и строительными и мебельными. Степлер - это часть офисного интерьера, поэтому его внешний вид также важен – производители предлагают как классические сдержанные варианты, так и яркие веселые.

        По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Конона Мандонского, который жил в Памфилии в III веке.

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        Человек занимался сельским хозяйством и был очень богобоязненным. Когда усилились гонения на христиан, по приказу местного правителя Конона схватили. Требовали отречься от веры в Господа, однако человек отказался.

        Конону вбили в ноги гвозди и заставили бежать перед колесницей правителя, пока он не упал замертво.

        Именины пятого марта празднуют Константин, Кирилл, Андрей, Раиса.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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