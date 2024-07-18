В долгосрочной перспективе Запад должен снова заключить с россией договоры о разоружении. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Все, что мы делаем, должно привести к тому, что для нас снова наступит время, когда мы сможем говорить о контроле над вооружениями между ведущими мировыми державами. Даже если это время, как кажется, еще очень далеко - ответил Шольц на вопрос о том, относится ли он с пониманием к тому, что немцы вновь испытывают страх перед холодной войной.

По словам главы немецкого правительства, россия вышла "из всех соглашений о разоружении" и Германия "должна отреагировать на это".

"Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не напал", - пояснил он.

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