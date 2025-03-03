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В Україну йде тепло до + 17°: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Київ • УНН

 • 37402 перегляди

В Україні очікується весняне потепління з середини тижня, температура підніметься до +10...+17 градусів. 4 березня буде сухо, з сильним вітром до 15-20 м/с та температурою від +2 до +12 градусів.

В Україну йде тепло до + 17°: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

В Україні очікується весняне потепління, а з середини тижня температура може сягнути  від +10 до +17 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Перший робочий весняний синоптичний тиждень в Україні не підведе,

- йдеться у повідомленні.

За словами синоптикині, поступово збільшуватиметься тепло і вже в середині тижня максимальна температура повітря становитиме від +10 до +15, а на заході України до +17 градусів.

"Але не поспішаємо - у нас ще вівторок не приголублений", - пожартувала синоптикиня.

Вона також зазначила, що 4 березня в Україні очікується суха погода без опадів. Температура повітря протягом дня очікується в межах (+3) - (+8) градусів, на сході від +2 до +5 градусів, а у західній частині України від +7 до +12 градусів.

Очікується сильний вітер з заходу.

Будьте обережними - пориви можуть досягати 15-20 м/с,

- додала Діденко.

Погода у Києві

У столиці 4 березня також очікується сильний вітер, при цьому опади малоймовірні. Впродовж дня повітря у Києві прогріється +8 градусів

Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити02.03.25, 20:15 • 413475 переглядiв

Ольга Розгон

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