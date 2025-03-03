В Україну йде тепло до + 17°: синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Київ • УНН
В Україні очікується весняне потепління з середини тижня, температура підніметься до +10...+17 градусів. 4 березня буде сухо, з сильним вітром до 15-20 м/с та температурою від +2 до +12 градусів.
В Україні очікується весняне потепління, а з середини тижня температура може сягнути від +10 до +17 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Перший робочий весняний синоптичний тиждень в Україні не підведе,
За словами синоптикині, поступово збільшуватиметься тепло і вже в середині тижня максимальна температура повітря становитиме від +10 до +15, а на заході України до +17 градусів.
"Але не поспішаємо - у нас ще вівторок не приголублений", - пожартувала синоптикиня.
Вона також зазначила, що 4 березня в Україні очікується суха погода без опадів. Температура повітря протягом дня очікується в межах (+3) - (+8) градусів, на сході від +2 до +5 градусів, а у західній частині України від +7 до +12 градусів.
Очікується сильний вітер з заходу.
Будьте обережними - пориви можуть досягати 15-20 м/с,
Погода у Києві
У столиці 4 березня також очікується сильний вітер, при цьому опади малоймовірні. Впродовж дня повітря у Києві прогріється +8 градусів
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