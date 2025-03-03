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В Украину идет тепло до +17°: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Киев • УНН

 • 37400 просмотра

В Украине ожидается весеннее потепление с середины недели, температура поднимется до +10...+17 градусов. 4 марта будет сухо, с сильным ветром до 15-20 м/с и температурой от +2 до +12 градусов.

В Украину идет тепло до +17°: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В Украине ожидается весеннее потепление, а с середины недели температура может достичь  от +10 до +17 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Первая рабочая весенняя синоптическая неделя в Украине не подведет,

- говорится в сообщении.

По словам синоптика, постепенно будет увеличиваться тепло и уже в середине недели максимальная температура воздуха составит от +10 до +15, а на западе Украины до +17 градусов.

«Но не спешим - у нас еще вторник не приголублений», - пошутила синоптик.

Она также отметила, что 4 марта в Украине ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах (+3) - (+8) градусов, на востоке от +2 до +5 градусов, а в западной части Украины от +7 до +12 градусов.

Ожидается сильный ветер с запада.

Будьте осторожны - порывы могут достигать 15-20 м/с,

- добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице 4 марта также ожидается сильный ветер, при этом осадки маловероятны. В течение дня воздух в Киеве прогреется +8 градусов в течение дня

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Ольга Розгон

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