В Україні стане тепліше: ближче до вихідних - майже 20 градусів
Київ • УНН
В Україні до кінця тижня очікується потепління до +14-18 градусів та сонячна погода. З 14-15 березня синоптики прогнозують чергове похолодання.
У п'ятницю, суботу та неділю буде сонячно упродовж дня, вітер несильний, без опадів. Втім тимчасове потепління зміниться похолоданням у наступний період. Про це ідеться у прогнозі синоптикині Наталки Діденко, передає УНН.
До кінця тижня в Україні буде дуже тепло. У денні години максимальна температура повітря досягатиме +14+16, місцями у центрі та на півдні до +18 градусів. - повідомляє метеоролог на своїй сторінці у соцмережі.
За словами Діденко, у найближчі будні вітер ще зберігатиметься, причому йдеться про штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Але впродовж 7, 8 та 9 березня стихне і буде помірним чи й невеликим.
У Києві 6-го березня:
- без опадів,
- вітер сильний, рвучкий,
- денна температура повітря до +15 градусів.
За інформацією Діденко, у п'ятницю, суботу та неділю буде сухо, ясно, вітер послабне і, також, очікується сонячна погода впродовж дня:
У п'ятницю +15 градусів - у суботу та неділю трохи свіжіше, +10+12 градусів. Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня.
Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня, попереджає синоптикиня.
Нагадаємо
УНН передавав, що в Україні очікується весняне потепління з середини тижня, температура підніметься до +10...+17 градусів. 4 березня буде сухо, з сильним вітром до 15-20 м/с та температурою від +2 до +12 градусів.
Весняне потепління: синоптики розповіли, де у середу буде найкомфортніше05.03.25, 06:50 • 17729 переглядiв