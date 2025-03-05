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В Україні стане тепліше: ближче до вихідних - майже 20 градусів

Київ • УНН

 • 20678 перегляди

В Україні до кінця тижня очікується потепління до +14-18 градусів та сонячна погода. З 14-15 березня синоптики прогнозують чергове похолодання.

В Україні стане тепліше: ближче до вихідних - майже 20 градусів

У п'ятницю, суботу та неділю буде сонячно упродовж дня, вітер несильний, без опадів. Втім тимчасове потепління зміниться похолоданням у наступний період. Про це ідеться у прогнозі синоптикині Наталки Діденко, передає УНН.

До кінця тижня в Україні буде дуже тепло. У денні години максимальна температура повітря досягатиме +14+16, місцями у центрі та на півдні до +18 градусів. - повідомляє метеоролог на своїй сторінці у соцмережі.

За словами Діденко, у найближчі будні вітер ще зберігатиметься, причому  йдеться про штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Але впродовж 7, 8 та 9 березня стихне і буде помірним чи й невеликим.

У Києві 6-го березня:

  • без опадів,
    • вітер сильний, рвучкий,
      • денна температура повітря до +15 градусів.

        За інформацією Діденко, у п'ятницю, суботу та неділю буде сухо, ясно, вітер послабне і, також, очікується сонячна погода впродовж дня: 

        У п'ятницю +15 градусів - у суботу та неділю трохи свіжіше, +10+12 градусів. Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня.

        - пише Діденко

        Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня, попереджає синоптикиня.

        Нагадаємо

        УНН передавав, що в Україні очікується весняне потепління з середини тижня, температура підніметься до +10...+17 градусів. 4 березня буде сухо, з сильним вітром до 15-20 м/с та температурою від +2 до +12 градусів.

        Весняне потепління: синоптики розповіли, де у середу буде найкомфортніше05.03.25, 06:50 • 17729 переглядiв

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