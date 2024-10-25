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В Украине собрали уже 63,7 млн тонн урожая: в каких областях больше всего

В Украине собрали уже 63,7 млн тонн урожая: в каких областях больше всего

Киев  •  УНН

13:05 • 3383 просмотра

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Аграрии Украины намолотили 63,7 млн тонн зерновых и масличных культур с площади 18,1 млн га. Наибольший урожай собрали в Одесской, Полтавской и Винницкой областях.

Украинские аграрии намолотили уже 63,7 млн тонн зерновых и масличных культур, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

«В  Украине уже намолочено почти 63,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 18,1 млн га. Всего собрано 45,1 млн тонн зерновых и 18,6 млн тонн масличных», - сообщили в министерстве.

В частности, как отмечается,:

  • пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,5 млн тонн;
  • гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 465,3 тыс. тонн;
  • кукурузы - обмолочено 2,7 млн га (или 67%), намолочено 15,4 млн  тонн;
  • проса - обмолочено 85,1 тыс. га (или 92%), намолочено 159,5 тыс. тонн;
  • гречихи - обмолочено 87,5 тыс. га (или 98%), намолочено 126,9 тыс. тонн;
  • подсолнечника - обмолочено 4,6 млн га (или 94%), намолочено 9,5 млн тонн семян;
  • сои - обмолочено 2,5 млн га (или 93%), намолочено 5,6 млн тонн семян;
  • рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн  тонн семян.

Аграрии 15 областей проводят сбор сахарной свеклы. Сахарная свекла выкопана на площади 170,6 тыс. га (или 66%), собрано 8,3 млн тонн сладких корней.

По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области - 4,4 млн тонн, Полтавщины - 4 млн тонн и Винницкой области - 3,3 млн. тонн. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 68,3 ц/га, Буковины - 64,9 ц/га и Черниговщины - 63,5 ц/га.

Урожай зерновых и масличных в этом году будет на 10 млн тонн меньше - Минагрополитики25 октября 2024, 09:59 • 10614 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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