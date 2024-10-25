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В Україні зібрали вже 63,7 млн тонн врожаю: у яких областях найбільше

Київ • УНН

 • 24421 перегляди

Аграрії України намолотили 63,7 млн тонн зернових та олійних культур з площі 18,1 млн га. Найбільший врожай зібрали в Одеській, Полтавській та Вінницькій областях.

В Україні зібрали вже 63,7 млн тонн врожаю: у яких областях найбільше

Українські аграрії намолотили вже 63,7 млн тонн зернових та олійних культур, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"В  Україні вже намолочено майже 63,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,1 млн га. Загалом зібрано 45,1 млн тонн зернових та 18,6 млн тонн олійних", - повідомили у міністерстві.

Зокрема, як зазначається,:

  • пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100%), намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100%), намолочено 5,5 млн тонн;
  • гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100%), намолочено 465,3 тис. тонн;
  • кукурудзи – обмолочено 2,7 млн га (або 67%), намолочено 15,4 млн  тонн;
  • проса – обмолочено 85,1 тис. га (або 92%), намолочено 159,5 тис. тонн;
  • гречки – обмолочено 87,5 тис. га (або 98%), намолочено 126,9 тис. тонн;
  • соняшнику – обмолочено 4,6 млн га (або 94%), намолочено 9,5 млн тонн насіння;
  • сої – обмолочено 2,5 млн га (або 93%), намолочено 5,6 млн тонн насіння;
  • ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн  тонн насіння.

Аграрії 15 областей проводять збирання цукрових буряків. Цукрові буряки викопані на площі 170,6 тис. га (або 66%), зібрано 8,3 млн тонн солодких коренів.

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,4 млн тонн, Полтавщини – 4 млн тонн та Вінниччини – 3,3 млн. тонн. По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 68,3 ц/га, Буковини – 64,9 ц/га та Чернігівщини – 63,5 ц/га.

Врожай зернових та олійних цього року буде на 10 млн тонн меншим - Мінагрополітики25.10.24, 12:59 • 18833 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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