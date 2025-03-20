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Потребление электроэнергии снижается: когда лучше пользоваться техникой

Киев • УНН

 • 7908 просмотра

После роста накануне потребление электроэнергии снижается. Сегодня украинцам советуют пользоваться мощными электроприборами в дневное время.

Потребление электроэнергии снижается: когда лучше пользоваться техникой

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению после роста накануне. Пользоваться мощными электроприборами сегодня целесообразно в дневное время. Об этом сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Причина – ясная погода почти на всей территории Украины, что обуславливает эффективную работу бытовых СЭС и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Как указано, сегодня, 20 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 9% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в среду.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня целесообразно пользоваться мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - отметили в компании.

И указали: ситуация в энергосистеме может меняться.

Сложности перевода: что Трамп и путин имеют в виду под "мораторием" на удары по энергетике - ISW19.03.25, 06:22 • 119725 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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