Потребление электроэнергии снижается: когда лучше пользоваться техникой
Киев • УНН
После роста накануне потребление электроэнергии снижается. Сегодня украинцам советуют пользоваться мощными электроприборами в дневное время.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению после роста накануне. Пользоваться мощными электроприборами сегодня целесообразно в дневное время. Об этом сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Причина – ясная погода почти на всей территории Украины, что обуславливает эффективную работу бытовых СЭС и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.
Как указано, сегодня, 20 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 9% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в среду.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Сегодня целесообразно пользоваться мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - отметили в компании.
И указали: ситуация в энергосистеме может меняться.
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