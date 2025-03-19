Сложности перевода: что Трамп и путин имеют в виду под "мораторием" на удары по энергетике - ISW
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин договорились о временном моратории на дальние удары по энергетической инфраструктуре. США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня 23 марта.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о временном моратории на дальние удары по энергетической инфраструктуре, но точные контуры моратория пока остаются неясными. Об этом, анализируя итоги телефонного разговора Трампа и Путина утверждают эксперты Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Они указывают, что, по информации Кремля, Путин принял предложение Трампа о 30-дневном моратории на удары по "энергетической инфраструктуре" и "немедленно отдал российским военным соответствующий приказ", тогда как Белый дом заявил, что Путин и Трамп согласились на "энергетическое и инфраструктурное прекращение огня".
Непонятно, какие цели прямо запрещены согласно 30-дневному мораторию, учитывая разницу в языках между двумя расшифровками звонка.
Аналитики также предполагают, что российский диктатор хочет добиться дальнейших уступок от Трампа.
"Путин отклонил временное прекращение огня в Черном море, но согласился участвовать в переговорах по такому соглашению, которое Путин, вероятно, использует, чтобы затянуть или испортить переговоры по постоянному мирному соглашению", - говорится в материале.
Напомним
США и Россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом сообщил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф. По его словам, речь идет не о полной остановке боевых действий, а об ударах по энергетическим объектам и инфраструктуре.
Зеленский ждет разговора с Трампом после его переговоров с Путиным19.03.25, 00:11 • 17971 просмотр