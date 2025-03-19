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Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Київ • УНН

 • 119728 перегляди

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін домовилися про тимчасовий мораторій на дальні удари по енергетичній інфраструктурі. США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню 23 березня.

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін домовилися про тимчасовий мораторій на дальні удари по енергетичній інфраструктурі, але точні контури мораторію наразі залишаються неясними. Про це, аналізуючи підсумки телефонної розмови трампа і путіна стверджують експерти Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Вони вказують, що, за інформацією кремля, путін прийняв пропозицію Трампа про 30-денний мораторій на удари по "енергетичній інфраструктурі" і "негайно віддав російським військовим відповідний наказ", тоді як Білий дім заявив, що путін і Трамп погодилися на "енергетичне та інфраструктурне припинення вогню".

Незрозуміло, які цілі прямо заборонені згідно з 30-денним мораторієм, враховуючи різницю у мовах між двома розшифровками дзвінка.

- зазначили в ISW.

Аналіики також припускають, що російський диктатор хоче добитися подальших поступок від Трампа.

"путін відхилив тимчасове припинення вогню в Чорному морі, але погодився брати участь у переговорах щодо такої угоди, яку путін, ймовірно, використає, щоб затягнути або зіпсувати переговори щодо постійної мирної угоди", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Джидді (Саудівська Аравія). Про це повідомив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф. За його словами, йдеться не про повну зупинку бойових дій, а про удари по енергетичних об'єктах та інфраструктурі.

Зеленський чекає розмови з Трампом після його переговорів з Путіним19.03.25, 00:11 • 17973 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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