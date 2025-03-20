Споживання електроенергії знижується: коли краще користуватися технікою

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження після зростання напередодні. Користуватись потужними електроприладами сьогодні доцільно у денний час. Про це повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.

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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Причина – ясна погода майже на всій території України що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, сьогодні, 20 березня, станом на 9:30, його рівень був на 9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня - у середу.



Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні доцільно користуватись потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00", - зазначили у компанії.

І вказали: ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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