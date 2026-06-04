В Украине расширили перечень молодых врачей, которые могут получить 200 тыс. грн адресной помощи при трудоустройстве

Правительство расширило перечень молодых врачей, которые могут получить от государства 200 тыс. грн адресной помощи при трудоустройстве. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, разовую выплату могут получить выпускники медицинских специальностей, которые завершили интернатуру в государственных учреждениях высшего образования и трудоустроились минимум на три года в учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности в громадах, где существует критическая потребность в медицинских работниках.

Ранее программа распространялась на выпускников, которые начали работу на территориях активных боевых действий и в сельской местности.

Отныне ею также могут воспользоваться молодые врачи, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий (кроме Киевской области и городов областного значения — Запорожья, Николаева, Одессы, Харькова и Чернигова).

Решение направлено на усиление способности медицинской системы и обеспечение учреждений здравоохранения необходимыми специалистами в регионах, где сохраняется повышенная нагрузка на систему здравоохранения и ощущается нехватка врачей различных специальностей, резюмировала Свириденко.

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