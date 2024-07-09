В Украине наблюдается сильная жара, температура воздуха достигает 38°C, что повлекло объявление чрезвычайного уровня пожарной опасности в большинстве областей, за исключением некоторых западных областей, где ожидаются осадки.
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, кроме Запорожской, Херсонской и большинства западных областей, где вероятны осадки. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
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"В западных и восточных, днем и в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях днем прогнозируется сильная жара - 35-38°; на остальной территории 28-33°, в большинстве западных областей 25-30°.
В Киеве и области ожидается сухая жаркая погода с температурой днем до 33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
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