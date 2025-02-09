В Украине прогнозируют морозы, осадков не предвидится
Киев • УНН
В Украине ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.
10-го февраля продолжится доминирование антициклона, ветер умеренный восточных направлений, метеорологическая стабильность и типичный умеренный мороз.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
Морозы продолжаются. Ближайшей ночью предполагается в Украине -5-10 градусов. - отметила в своем новом посте Наталья Диденко.
Также синоптик сообщила, что "из-за доминирования антициклона - области высокого атмосферного давления" - осадков не предвидится.
По словам Диденко, ветер будет восточных направлений, небольшой или умеренный.
Днем в понедельник, холоднее всего будет на севере и северо-востоке, -3-7 градусов.
Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну02.02.25, 12:05 • 138025 просмотров
В центральных и восточных областях, по прогнозу Диденко на уровне -1 -5 градусов.
- В южной части около нуля.
- А в западных областях 0+3 градуса.
В Киеве 10-го февраля осадков не предвидится. Ночью -9-11 градусов, днем -3-5 градусов.
Также, по словам Диденко, от донимающего холода можно укрыться на Закарпатье. Там будет теплее всего в Украине, - до +5+7 градусов.
Облачность, гололедица и местами порывы ветра: прогноз погоды в Украине на сегодня09.02.25, 07:38 • 26493 просмотра