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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 98649 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

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Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 115441 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине прогнозируют морозы, осадков не предвидится

В Украине прогнозируют морозы, осадков не предвидится

Киев  •  УНН

 • 9440 просмотра

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В Украине ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.

10-го февраля продолжится доминирование антициклона, ветер умеренный восточных направлений, метеорологическая стабильность и типичный умеренный мороз.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Морозы продолжаются. Ближайшей ночью предполагается в Украине -5-10 градусов. - отметила в своем новом посте Наталья Диденко.

Также синоптик сообщила, что "из-за доминирования антициклона - области высокого атмосферного давления" - осадков не предвидится.

По словам Диденко, ветер будет восточных направлений, небольшой или умеренный.

Днем в понедельник, холоднее всего будет на севере и северо-востоке, -3-7 градусов.

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В центральных и восточных областях, по прогнозу Диденко на уровне -1 -5 градусов.

  • В южной части около нуля.
    • А в западных областях 0+3 градуса.

      В Киеве 10-го февраля осадков не предвидится. Ночью -9-11 градусов, днем -3-5 градусов.

      - пишет Диденко.
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      Также, по словам Диденко, от донимающего холода можно укрыться на Закарпатье. Там будет теплее всего в Украине, - до +5+7 градусов.

      Облачность, гололедица и местами порывы ветра: прогноз погоды в Украине на сегодня09.02.25, 07:38 • 26493 просмотра

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      ОбществоКиев
      zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
      ukrainaУкраина

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