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8 февраля, 10:52 • 111231 просмотра

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Облачность, гололедица и местами порывы ветра: прогноз погоды в Украине на сегодня

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 • 4675 просмотра

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В Украине 9 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах северных, восточных и центральных областей местами гололедица, температура от -6 до +8 градусов.

В воскресенье, 9 февраля, небо над Украиной будет затянуто облаками, однако время от времени будет выходить солнце. Кое-где могут быть порывы ветра. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков сегодня в нашей стране будет облачно с прояснениями и без осадков. На дорогах в северных, восточных и большинстве центральных областей местами гололедица.  

Кроме этого, ветер ожидается северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 - 10 метров в секунду, в Приазовье местами порывы 15 - 20 метров в секунду.

Температура днем -1...-6 градусов мороза, в западных и южных областях от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, на Закарпатье +3...+8 градусов тепла.

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В Киеве и Киевской области также будет облачно с прояснениями.

На дорогах области также местами гололедица ️ Ветер преимущественно северо-восточный, 5 - 10 метров в секунду.

Температура днем -1...-6 градусов мороза.

В Киеве днем -3...-5 градуса мороза.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКиевКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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