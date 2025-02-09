Хмарність, ожеледиця та подекуди пориви вітру: прогноз погоди в Україні на сьогодні

У неділю, 9 лютого, небо над Україною буде затягнуто хмарами, проте час від часу буде виходити сонце. Подекуди можуть бути пориви вітру. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків сьогодні в нашій країні буде хмарно з проясненнями і без опадів. На дорогах у північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Крім цього, вітер очікують північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 - 10 метрів за секунду, у Приазов'ї місцями пориви 15 - 20 метрів за секунду.

Температура вдень -1...-6 градусів морозу, у західних та південних областях від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, на Закарпатті +3...+8 градусів тепла.

У Києві та Київській області також буде хмарно з проясненнями.

На дорогах області також місцями ожеледиця ️ Вітер переважно північно-східний, 5 - 10 метрів за секунду.

Температура вдень -1...-6 градусів морозу.

У Києві вдень -3...-5 градуси морозу.

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