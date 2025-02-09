Хмарність, ожеледиця та подекуди пориви вітру: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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15 березня, 19:03 • 139982 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 160458 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146193 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122175 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109162 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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 • 63156 перегляди

В Україні 9 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах північних, східних та центральних областей місцями ожеледиця, температура від -6 до +8 градусів.

У неділю, 9 лютого, небо над Україною буде затягнуто хмарами, проте час від часу буде виходити сонце. Подекуди можуть бути пориви вітру. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків сьогодні в нашій країні буде хмарно з проясненнями і без опадів. На дорогах у північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.  

Крім цього, вітер очікують північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 - 10 метрів за секунду, у Приазов'ї місцями пориви 15 - 20 метрів за секунду.

Температура вдень -1...-6 градусів морозу, у західних та південних областях від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, на Закарпатті +3...+8 градусів тепла.

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У Києві та Київській області також буде хмарно з проясненнями.

На дорогах області також місцями ожеледиця ️ Вітер переважно північно-східний, 5 - 10 метрів за секунду.

Температура вдень -1...-6 градусів морозу.

У Києві вдень -3...-5 градуси морозу.

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