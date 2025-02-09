В Україні прогнозують морози, опадів не передбачається

10-го лютого продовжиться домінування антициклону, вітер помірний східних напрямків, метеорологічна стабільність та типовий помірний мороз.

Про це пише синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

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Морози тривають. Найближчої ночі передбачається в Україні -5-10 градусів. - зазначила у своєму новому дописі Наталя Діденко.

Також синоптикіня повідомила, що "через домінування антициклону - області високого атмосферного тиску" - опадів не передбачається.

За словами Діденко, вітер буде східних напрямків, невеликий або помірний.

Вдень у понеділок, найхолодніше буде на півночі та північному сході, -3-7 градусів.

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У центральних та східних областях, за прогнозом Діденко на рівні -1 -5 градусів.

У південній частині близько нуля.

А в західних областях 0+3 градуси.

У Києві 10-го лютого опадів не передбачається. Вночі -9-11 градусів, вдень -3-5 градусів. - пише Діденко.

Також, за словами Діденко, від дошкульного холоду можна сховатися на Закарпатті. Там буде найтепліше в Україні, - до +5+7 градусів.

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