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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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В Україні прогнозують морози, опадів не передбачається

В Україні прогнозують морози, опадів не передбачається

Київ • УНН

 • 44356 перегляди

В Україні очікуються морози від -5 до -10 градусів вночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається.

10-го лютого продовжиться домінування антициклону, вітер помірний східних напрямків, метеорологічна стабільність та типовий помірний мороз.

Про це пише синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Морози тривають. Найближчої ночі передбачається в Україні -5-10 градусів. - зазначила у своєму новому дописі Наталя Діденко.

Також синоптикіня повідомила, що "через домінування антициклону - області високого атмосферного тиску" - опадів не передбачається.

За словами Діденко, вітер буде східних напрямків, невеликий або помірний.

Вдень у понеділок, найхолодніше буде на півночі та північному сході, -3-7 градусів.

Бабак Тимко ІІІ дав "прогноз" погоди на весну 02.02.25, 12:05 • 138519 переглядiв

У центральних та східних областях, за прогнозом Діденко на рівні -1 -5 градусів.

  • У південній частині близько нуля.
    • А в західних областях 0+3 градуси.

      У Києві 10-го лютого опадів не передбачається. Вночі -9-11 градусів, вдень -3-5 градусів.

      - пише Діденко.

      Також, за словами Діденко, від дошкульного холоду можна сховатися на Закарпатті. Там буде найтепліше в Україні, - до +5+7 градусів.

      Хмарність, ожеледиця та подекуди пориви вітру: прогноз погоди в Україні на сьогодні09.02.25, 07:38 • 63156 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      СуспільствоКиїв
      zakarpatska-oblastЗакарпатська область
      ukrainaУкраїна

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