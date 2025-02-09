В Україні прогнозують морози, опадів не передбачається
Київ • УНН
В Україні очікуються морози від -5 до -10 градусів вночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається.
10-го лютого продовжиться домінування антициклону, вітер помірний східних напрямків, метеорологічна стабільність та типовий помірний мороз.
Про це пише синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.
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Морози тривають. Найближчої ночі передбачається в Україні -5-10 градусів. - зазначила у своєму новому дописі Наталя Діденко.
Також синоптикіня повідомила, що "через домінування антициклону - області високого атмосферного тиску" - опадів не передбачається.
За словами Діденко, вітер буде східних напрямків, невеликий або помірний.
Вдень у понеділок, найхолодніше буде на півночі та північному сході, -3-7 градусів.
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У центральних та східних областях, за прогнозом Діденко на рівні -1 -5 градусів.
- У південній частині близько нуля.
- А в західних областях 0+3 градуси.
У Києві 10-го лютого опадів не передбачається. Вночі -9-11 градусів, вдень -3-5 градусів.
Також, за словами Діденко, від дошкульного холоду можна сховатися на Закарпатті. Там буде найтепліше в Україні, - до +5+7 градусів.
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