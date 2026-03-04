В Украине планируется корпоратизация ГП "ВостГОК" для укрепления энергетической устойчивости
Киев • УНН
Кабинет министров одобрил законопроект о корпоратизации ГП "ВостГОК", которое трансформируется в акционерное общество со 100% государственной собственностью. Это стратегическое предприятие обеспечивает до 40% потребностей в уране для украинских АЭС.
Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду законопроект о корпоратизации госпредприятия "ВостГОК". Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Подробности
"Правительство одобрило и направило в парламент проект закона о корпоратизации госпредприятия "ВостГОК". Это стратегическое предприятие, функционирование которого необходимо для будущего нашей атомной энергетики. Его сохранение, привлечение инвестиций и модернизация сделают государство энергетически устойчивым и сильным", - написал Шмыгаль.
По его словам, в процессе корпоратизации "ВостГОК" трансформируется в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. Также вводится мораторий на банкротство и принудительное исполнение решений в отношении имущества предприятия.
"ВостГОК" входит в десятку крупнейших мировых производителей урана и обеспечивает до 40% потребностей в уране для украинских АЭС. Следующий шаг - присоединение "ВостГОК" к НАЭК "Энергоатом" как части вертикально-интегрированного холдинга, контролирующего весь цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии", - добавил Шмыгаль.
Дополнение
Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Расположен в городе Желтые Воды Днепропетровской области.
Напомним
Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий продление на год моратория на банкротство, а также запрет на арест имущества государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", что в Желтых Водах Днепропетровской области.