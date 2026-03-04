$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 12356 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 22124 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
12:44 • 18652 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 24884 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 51838 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 78256 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 65639 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67929 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62217 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35102 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хранитель

В Украине планируется корпоратизация ГП "ВостГОК" для укрепления энергетической устойчивости

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Кабинет министров одобрил законопроект о корпоратизации ГП "ВостГОК", которое трансформируется в акционерное общество со 100% государственной собственностью. Это стратегическое предприятие обеспечивает до 40% потребностей в уране для украинских АЭС.

В Украине планируется корпоратизация ГП "ВостГОК" для укрепления энергетической устойчивости

Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду законопроект о корпоратизации госпредприятия "ВостГОК". Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

"Правительство одобрило и направило в парламент проект закона о корпоратизации госпредприятия "ВостГОК". Это стратегическое предприятие, функционирование которого необходимо для будущего нашей атомной энергетики. Его сохранение, привлечение инвестиций и модернизация сделают государство энергетически устойчивым и сильным", - написал Шмыгаль.

По его словам, в процессе корпоратизации "ВостГОК" трансформируется в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. Также вводится мораторий на банкротство и принудительное исполнение решений в отношении имущества предприятия.

"ВостГОК" входит в десятку крупнейших мировых производителей урана и обеспечивает до 40% потребностей в уране для украинских АЭС. Следующий шаг - присоединение "ВостГОК" к НАЭК "Энергоатом" как части вертикально-интегрированного холдинга, контролирующего весь цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Расположен в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий продление на год моратория на банкротство, а также запрет на арест имущества государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", что в Желтых Водах Днепропетровской области.

Павел Башинский

