Рада продовжила мораторій на банкрутство "Східного ГЗК" до 2026 року
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про продовження мораторію на банкрутство "Східного ГЗК" на рік. Документ забороняє арешт майна підприємства та передбачає зняття вже накладених арештів до 2026 року.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає продовження на рік мораторію на банкрутство, а також заборону на арешт майна державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", що у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №12220 і нардепа Ярослава Железняка.
"№12220 - продовження мораторію на банкрутство державних шахт. В цілому - 244", - повідомив Железняк.
Відповідно до законопроєкту, до 1 січня 2026 року не порушуються провадження у справах про банкрутство, а порушені провадження підлягають припиненню щодо боржника – державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Також передбачається, що до цього терміну зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти) у виконавчих провадженнях, за якими боржником є "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Окрім того, підлягають зняттю накладені арешти на кошти або майно підприємства.
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