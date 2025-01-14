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Рада продовжила мораторій на банкрутство "Східного ГЗК" до 2026 року

Рада продовжила мораторій на банкрутство "Східного ГЗК" до 2026 року

Київ • УНН

 • 30147 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про продовження мораторію на банкрутство "Східного ГЗК" на рік. Документ забороняє арешт майна підприємства та передбачає зняття вже накладених арештів до 2026 року.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає продовження на рік мораторію на банкрутство, а також заборону на арешт майна державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", що у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №12220 і нардепа Ярослава Железняка.

"№12220 - продовження мораторію на банкрутство державних шахт. В цілому - 244", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, до 1 січня 2026 року не порушуються провадження у справах про банкрутство, а порушені провадження підлягають припиненню щодо боржника – державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Також передбачається, що до цього терміну зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти) у виконавчих провадженнях, за якими боржником є "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Окрім того, підлягають зняттю накладені арешти на кошти або майно підприємства.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону на період воєнного стану арештовувати майно "Виробничого об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", що у Дніпрі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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