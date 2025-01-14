Рада продлила мораторий на банкротство "Восточного ГОКа" до 2026 года

Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий продление на год моратория на банкротство, а также запрет на арест имущества государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", что в Желтых Водах Днепропетровской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №12220 и нардепа Ярослава Железняка.

"№12220 - продление моратория на банкротство государственных шахт. В целом - 244", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, до 1 января 2026 года не возбуждаются производства по делам о банкротстве, а возбужденные производства подлежат прекращению в отношении должника - государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Также предполагается, что до этого срока останавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и средства) в исполнительных производствах, по которым должником является "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Кроме того, подлежат снятию наложенные аресты на средства или имущество предприятия.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете на период военного положения арестовывать имущество "Производственного объединения Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", что в Днепре.