Рада продлила мораторий на банкротство "Восточного ГОКа" до 2026 года

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14:03 • 27993 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
13:22 • 76810 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
13:09 • 61654 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 133857 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 125335 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 130003 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 231161 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 287748 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226347 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284003 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

14 января, 08:03 • 84419 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 109050 просмотра
Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

14 января, 08:26 • 77502 просмотра
В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

В Саратове массштабно горит НПЗ, который ранее занимал первое место в компании «роснефть»

11:23 • 51684 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14:49 • 25188 просмотра
публикации
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

15:10 • 21495 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14:49 • 25188 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

13:22 • 76841 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 116603 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 120072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 109050 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 104353 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 110701 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 108103 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 109490 просмотра
Актуальное
Рада продлила мораторий на банкротство "Восточного ГОКа" до 2026 года

Рада продлила мораторий на банкротство "Восточного ГОКа" до 2026 года

Киев  •  УНН

 • 6483 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла закон о продлении моратория на банкротство "Восточного ГОКа" на год. Документ запрещает арест имущества предприятия и предусматривает снятие уже наложенных арестов до 2026 года.

Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий продление на год моратория на банкротство, а также запрет на арест имущества государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", что в Желтых Водах Днепропетровской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №12220 и нардепа Ярослава Железняка.

"№12220 - продление моратория на банкротство государственных шахт. В целом - 244", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, до 1 января 2026 года не возбуждаются производства по делам о банкротстве, а возбужденные производства подлежат прекращению в отношении должника - государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Также предполагается, что до этого срока останавливается совершение исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и средства) в исполнительных производствах, по которым должником является "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Кроме того, подлежат снятию наложенные аресты на средства или имущество предприятия.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете на период военного положения арестовывать имущество "Производственного объединения Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", что в Днепре.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
dneprДнепр
verkhovna-radaВерховная Рада

Обратиться по вопросам размещения рекламы