В Україні планується корпоратизація ДП "СхідГЗК" для зміцнення енергетичної стійкості
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про корпоратизацію ДП "СхідГЗК", яке трансформується в акціонерне товариство зі 100% державною власністю. Це стратегічне підприємство забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС.
Кабінет міністрів схвалив та подав до Верховної Ради законопроєкт про корпоратизацію держпідприємства "СхідГЗК". Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
"Уряд схвалив та спрямував до парламенту проєкт закону про корпоратизацію держпідприємства "СхідГЗК". Це стратегічне підприємство, функціонування якого потрібне для майбутнього нашої атомної енергетики. Його збереження, залучення інвестицій та модернізація зроблять державу енергетично стійкою та сильною", - написав Шмигаль.
За його словами, у процесі корпоратизації "СхідГЗК" трансформується в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі. Також запроваджується мораторій на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.
"СхідГЗК" входить до десяти найбільших світових виробників урану і забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС. Наступний крок - приєднання "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" як частини вертикально-інтегрованого холдингу, що контролює увесь цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії", - додав Шмигаль.
Доповнення
Східний гірничо-збагачувальний комбінат - один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води на Дніпропетровщині.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає продовження на рік мораторію на банкрутство, а також заборону на арешт майна державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", що у Жовтих Водах на Дніпропетровщині.