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В Украине первое предприятие получило авторизацию на таможенное брокерство по новым правилам

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Гостаможслужба выдала первую авторизацию на таможенную брокерскую деятельность по обновленной процедуре. Из 93 поданных заявлений, 41 было отклонено на этапе рассмотрения.

В Украине первое предприятие получило авторизацию на таможенное брокерство по новым правилам

В Государственной таможенной службе сообщили, что сегодня впервые предоставили авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности по обновленной процедуре. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Детали

По данным службы, разрешение получила компания, которая уже имеет авторизацию AEO-C и опыт прохождения процедуры оценки соответствия.

Новый порядок предоставления авторизаций введен с 19 апреля 2025 года в соответствии с Таможенным кодексом Украины и постановлением Кабмина от 27 сентября 2022 года №1092 (с поправками от 15 апреля 2025 года №454).

По состоянию на сегодня в Гостаможслужбу подано 93 заявления на авторизацию. Из них 41 было отклонено еще на этапе предварительного рассмотрения.

В ведомстве отмечают, что качество подготовки документов является критически важным.

Призываем компании тщательно готовить пакеты документов с учетом обновлений в законодательстве 

- говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

Дополнительно

В Гостаможслужбе подчеркнули, что действующие разрешения на таможенную брокерскую деятельность остаются действительными до 19 апреля 2026 года.

Также для заявителей подготовлены методические материалы по правильному заполнению заявлений и типичным ошибкам, которых следует избегать.

Все инструкции по оформлению документов доступны онлайн – пожалуйста, ознакомьтесь перед подачей 

– добавили в ведомстве.

Как подать заявление на осуществление таможенной брокерской деятельности и избежать типичных ошибок при заполнении заявления о предоставлении авторизации на осуществление таможенной брокерской деятельности, можно узнать на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Справка

Таможенный брокер – это субъект, уполномоченный действовать от имени клиентов при прохождении таможенного оформления грузов. Авторизация, согласно новым правилам, гарантирует соответствие предприятия установленным критериям по надежности, финансовой стабильности и компетентности.

Напомним

Реформа в сфере таможенного регулирования предусматривает переход от старой системы разрешений к механизму авторизаций, направленному на упрощение процедур и повышение прозрачности в сфере таможенного оформления. Нововведения являются частью более широкой стратегии по модернизации таможенной системы Украины.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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