В Україні перше підприємство отримало авторизацію на митне брокерство за новими правилами
Київ • УНН
Держмитслужба видала першу авторизацію на митну брокерську діяльність за оновленою процедурою. З 93 поданих заяв, 41 було відхилено на етапі розгляду.
У Державній митній службі повідомили, що сьогодні вперше надали авторизацію на здійснення митної брокерської діяльності за оновленою процедурою. Про це пише УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Державної митної служби України.
Деталі
За даними служби, дозвіл отримала компанія, яка вже має авторизацію AEO-C та досвід проходження процедури оцінки відповідності.
Новий порядок надання авторизацій запроваджено з 19 квітня 2025 року відповідно до Митного кодексу України та постанови Кабміну від 27 вересня 2022 року №1092 (із поправками від 15 квітня 2025 року №454).
Станом на сьогодні до Держмитслужби подано 93 заяви на авторизацію. З них 41 було відхилено ще на етапі попереднього розгляду.
У відомстві наголошують, що якість підготовки документів є критично важливою.
Закликаємо компанії ретельно готувати пакети документів з урахуванням оновлень у законодавстві
Додатково
У Держмитслужбі підкреслили, що чинні дозволи на митну брокерську діяльність залишаються дійсними до 19 квітня 2026 року.
Також для заявників підготовлено методичні матеріали щодо правильного заповнення заяв і типових помилок, яких слід уникати.
Всі інструкції з оформлення документів доступні онлайн – будь ласка, ознайомтеся перед подачею
Як подати заяву на провадження митної брокерської діяльності та уникнути типових помилок при заповненні заяви про надання авторизації на провадження митної брокерської діяльності, можна дізнатися на сайті Державної митної служби України.
Довідка
Митний брокер – це суб'єкт, уповноважений діяти від імені клієнтів при проходженні митного оформлення вантажів. Авторизація, згідно з новими правилами, гарантує відповідність підприємства встановленим критеріям щодо надійності, фінансової стабільності та компетентності.
Нагадаємо
Реформа в сфері митного регулювання передбачає перехід від старої системи дозволів до механізму авторизацій, спрямованого на спрощення процедур та підвищення прозорості у сфері митного оформлення. Нововведення є частиною ширшої стратегії з модернізації митної системи України.