В Украине отменили аварийные отключения: страна возвращается к графикам
Киев • УНН
В Украине отменены аварийные отключения электроэнергии, действовавшие в большинстве регионов. Продолжают действовать графики почасовых отключений.
Аварийные отключения, действовавшие в Украине, отменены, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Аварийные обесточивания, ранее применявшиеся в большинстве регионов, сейчас отменены. Для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений
Напомним
Сегодня в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов. Это связано с последствиями массированных атак рф на энергосистему и сложной ситуацией.
