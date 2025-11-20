В Украине отменили аварийные отключения: страна возвращается к графикам

Аварийные отключения, действовавшие в Украине, отменены, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Аварийные обесточивания, ранее применявшиеся в большинстве регионов, сейчас отменены. Для потребителей продолжают действовать графики почасовых отключений - сообщили в Укрэнерго.

Напомним

Сегодня в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии в большинстве регионов. Это связано с последствиями массированных атак рф на энергосистему и сложной ситуацией.

В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света