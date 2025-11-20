В Україні скасували аварійні відключення: країна повертається до графіків

Аварійні відключення, які діяли в Україні, скасовано, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень - повідомили в Укренерго.

Нагадаємо

Сьогодні і Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів. Це пов'язано з наслідками масованих атак рф на енергосистему та складною ситуацією.

