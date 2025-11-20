$42.090.00
16:14
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного
15:45
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
13:38
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24
В Україні скасували аварійні відключення: країна повертається до графіків

Київ

 1488 перегляди

В Україні скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли у більшості регіонів. Продовжують діяти графіки погодинних відключень.

В Україні скасували аварійні відключення: країна повертається до графіків

Аварійні відключення, які діяли в Україні, скасовано, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень 

- повідомили в Укренерго.

Нагадаємо

Сьогодні і Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів. Це пов'язано з наслідками масованих атак рф на енергосистему та складною ситуацією.

В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
20.11.25, 17:56

Антоніна Туманова

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна