В Украине определили ответственную службу за ремонт прифронтовых дорог

Текущий ремонт прифронтовых дорог будет обеспечивать Государственная специальная служба транспорта, сообщила во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Обеспечиваем возможности для текущего ремонта прифронтовых дорог, ключевых для логистики Сил обороны. Государственная специальная служба транспорта будет отвечать за восстановление автодорог на прифронтовых территориях и в зоне до 40 км от линии боевых действий - написала Свириденко.

Правительство, по ее словам, приняло соответствующее решение, "которое позволит сразу начать работы на приоритетных направлениях - там, где передвигаются военные, происходит эвакуация раненых и обеспечивается снабжение".

"Правительство определило ГССТ единственным заказчиком работ и закупок для текущего ремонта и содержания дорог в зоне боевых действий и вблизи нее. Перечень и приоритетность определяет Генеральный штаб. Работы начинаются сразу после утверждения перечня и обследования повреждений", - сообщила Свириденко.

Финансирование "будет осуществляться в пределах бюджета ГССТ", указала Премьер.

Министр обороны Михаил Федоров уточнил, что решение ускоряет ремонт и защиту автомобильных дорог государственного значения для военной и медицинской логистики.