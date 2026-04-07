В Україні визначили відповідальну службу за ремонт прифронтових доріг

Поточний ремонт прифронтових доріг забезпечуватиме Державна спеціальна служба транспорту, повідомила у вівторок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у соцмережах, пише УНН.

Забезпечуємо можливості для поточного ремонту прифронтових доріг, ключових для логістики Сил оборони. Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій - написала Свириденко.

Уряд, з її слів, ухвалив відповідне рішення, "яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках - там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання".

"Уряд визначив ДССТ єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання шляхів у зоні бойових дій і поблизу неї. Перелік і пріоритетність визначає Генеральний штаб. Роботи розпочинаються одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень", - повідомила Свириденко.

Фінансування "здійснюватиметься в межах бюджету ДССТ", вказала Прем'єр.

Міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що рішення пришвидшує ремонт і захист автомобільних доріг державного значення для військової та медичної логістики.