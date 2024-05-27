В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

В Украине сегодня с 6:00 до 24:00 действуют ограничения электроснабжения для населения и промышленности. После планового ремонта подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС, еще несколько готовятся к выходу в ремонт. В Винницкой области восстановили газоснабжение 1,3 тысячи абонентов, которые отключались после вражеской атаки. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, как указано, потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Также вчера в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

"Вчера после планового ремонта подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС. Сейчас он набирает мощность. Готовятся к выходу в ремонт еще несколько атомных блоков. Это необходимо для того, чтобы качественно подготовить блоки к стабильной и бесперебойной работе в течение отопительного сезона", - указали в Минэнерго.

Сегодня с 6:00 до 24:00 во всех регионах применяются ограничения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей - сообщили в Минэнерго.

Чтобы уменьшить их продолжительность, потребителей призвали к ответственному потреблению.

Последствия обстрелов

Газовики восстановили газоснабжение 1290 абонентам в городе Жмеринка в Винницкой области, которое прекращалось в результате падения обломков сбитого "шахеда". Остаются без газоснабжения 17 потребителей.

Состояние сетей

За прошедшие сутки кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия электропередачи на Киевщине. Расчетное место повреждения - участок, проходящий через территорию беларуси. Сейчас линия в работе.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе снижается. Сейчас он составляет 15,26 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 16 258 МВт-ч. Экспорта не предвидится.