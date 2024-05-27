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В Україні обмеження на електрику діють з 6 години, у роботу повернули блок АЕС - Міненерго

В Україні обмеження на електрику діють з 6 години, у роботу повернули блок АЕС - Міненерго

Київ • УНН

 • 25169 перегляди

Україна ввела обмеження енергопостачання з 6 ранку до опівночі, підключила атомний блок до мережі після ремонту, відновила газопостачання для 1 290 споживачів у Вінницькій області після ворожої атаки, а також підготувала більше атомних блоків до ремонту для забезпечення стабільної роботи в опалювальний сезон.

В Україні сьогодні з 6:00 до 24:00 діють обмеження електропостачання для населення та промисловості. Після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС, ще декілька готуються до виходу в ремонт. На Вінниччині відновили газопостачання 1,3 тисячі абонентів, що вимикалися після ворожої атаки. Про це повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, як вказано, потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також учора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

"Учора після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність. Готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону", - вказали у Міненерго.

Сьогодні з 6:00 до 24:00 в усіх регіонах застосовуються обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів

- повідомили у Міненерго.

Аби зменшити їхню тривалість, споживачів закликали до відповідального споживання. 

Наслідки обстрілів

Газовики відновили газопостачання 1290 абонентам у місті Жмеринка у Вінницькій області, що припинялося внаслідок падіння уламків збитого "шахеда". Залишаються без газопостачання 17 споживачів.

Стан мереж

Минулої доби короткочасно вимикалась високовольтна повітряна лінія електропередачі на Київщині. Розрахункове місце пошкодження – ділянка, що проходить через територію білорусі. Наразі лінія в роботі.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі знижується. Наразі він становить 15,26 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 258 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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