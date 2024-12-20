В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ-31К.
Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Воздушные Силы объявили ракетную опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа3 дек. 2024, 08:31 • 18345 просмотров