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Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
08:24 • 67428 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

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Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

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Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
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Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

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Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа

Киев  •  УНН

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Причиной стало обнаружение взлета вражеского истребителя МиГ-31К.

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К!", - говорится в сообщении ВС ВСУ. 

Дополнение 

Ночью россия атаковала Украину 28 дронами "Shahed" и другими БПЛА с разных направлений. ПВО сбила 22 дрона, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре на Тернопольщине и Ровенщине.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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