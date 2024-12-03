В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа
Киев • УНН
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Причиной стало обнаружение взлета вражеского истребителя МиГ-31К.
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К!", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Дополнение
Ночью россия атаковала Украину 28 дронами "Shahed" и другими БПЛА с разных направлений. ПВО сбила 22 дрона, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре на Тернопольщине и Ровенщине.