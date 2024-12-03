В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К!", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

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Ночью россия атаковала Украину 28 дронами "Shahed" и другими БПЛА с разных направлений. ПВО сбила 22 дрона, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре на Тернопольщине и Ровенщине.