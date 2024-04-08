В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст

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Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обговорили увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины, чтобы помочь отразить агрессию россии.
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Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полатвской громады - ОВА
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