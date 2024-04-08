В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст

В Украине с 1 января 2024 года увеличился размер прожиточного минимума для детей. Это также повлияло на размер алиментов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что алиментные выплаты являются обязательной процедурой и взимаются со всех видов дохода плательщика

Согласно части 2 статьи 182 Семейного кодекса Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Верховная Рада Украины 09 ноября 2023 года приняла Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", которым увеличен прожиточный минимум:

на детей до 6 лет - 2 563 грн;

на детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн.

Поэтому, как пишет ведомство, с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет - 1 281,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 1 598 грн.

Как определяют размер алиментов

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

▫️ на одного ребенка - ¼ от дохода;

▫️ на двоих - 1/3 от дохода;

▫️ на троих и более - ½ от дохода.

Однако суд может учитывать, в частности, и состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников (мужа, жены, родителей, дочери, сына), права собственности (недвижимость, автомобиль и т.д.), расходы/доходы плательщика и т.д.

Чем отличается гарантированный размер алиментов от рекомендованного

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низкие. А рекомендованный размер - это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она не может превышать 10 прожиточных минимумов:

до 6 лет - 25 630 грн;

от 6 до 18 лет - 31 960 грн.

Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году