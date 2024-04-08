В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  106334 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  107005 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  151464 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  120595 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204975 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192628 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182663 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152831 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110115 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127749 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA

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Роликов с танцами не будет: Шольц зарегистрировался в TikTok и выложил первые видео

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5 апреля 2024, 10:51  •  282432 просмотра
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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  435757 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  433946 просмотра

В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст

С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов в Украине увеличился до 1281,5 грн на детей в возрасте до 6 лет и 1598 грн на детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.

Общество •   •  3030 просмотра
В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст

В Одесской области 16-летний подросток зарезал мать и сестру из-за отказа в карманных деньгах

16-летний парень из Ананьева Одесской области зарезал свою мать и младшую сестру после того, как им отказали в карманных деньгах, за что ему грозит до 15 лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  2999 просмотра
В Одесской области 16-летний подросток зарезал мать и сестру из-за отказа в карманных деньгах

Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA

Полное солнечное затмение пересечет Северную Америку 8 апреля 2024 года, пройдя над Мексикой, США и Канадой, NASA дали рекомендации по безопасности наблюдения за редким астрономическим явлением, и рассказали где можно наблюдать за заземлением в режиме онлайн.

Новости Мира •   •  6553 просмотра
Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA

На Monobank хакеры совершили DDoS-атаку

Мобильный банк Monobank успешно отразил DDoS-атаку, начатую хакерами в понедельник вечером, подтвердил его соучредитель Олег Гороховский.

Экономика •   •  10097 просмотра
На Monobank хакеры совершили DDoS-атаку

Роликов с танцами не будет: Шольц зарегистрировался в TikTok и выложил первые видео

Канцлер Германии Олаф Шольц присоединился к TikTok, чтобы охватить более молодую аудиторию, обещая не танцевальные видео, а закулисные взгляды на жизнь правительства, обеспечивая при этом безопасность данных.

политика •   •  13924 просмотра
Роликов с танцами не будет: Шольц зарегистрировался в TikTok и выложил первые видео

Ракетный обстрел Запорожья: патрульные показали первые минуты после удара

В результате российской ракетной атаки на Запорожье погибли 3 гражданских, еще 8 получили ранения, были повреждены инфраструктура, жилые дома и медицинское учреждение, а полиция и спасатели оказывали помощь и направляли людей в безопасное место после обстрела.

Война •   •  15644 просмотра
Ракетный обстрел Запорожья: патрульные показали первые минуты после удара

Обсудили увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Украины: Сунак поговорил с Макроном

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обговорили увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины, чтобы помочь отразить агрессию россии.

Война •   •  15940 просмотра
Обсудили увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Украины: Сунак поговорил с Макроном

В ЕС временно согласовали беспошлинную торговлю для Украины с опцией ограничений на сельхозпродукцию

ЕС временно согласился на беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года, но с возможностью введения ограничений на чувствительные сельскохозяйственные продукты, такие как мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза и мед, если импорт превысит средний уровень с июля 2021 года по декабрь 2023 года.

Экономика •   •  16577 просмотра
В ЕС временно согласовали беспошлинную торговлю для Украины с опцией ограничений на сельхозпродукцию

Нетаньяху заявил, что "есть дата", когда ЦАХАЛ войдет в Рафах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что определена дата, когда израильские войска войдут в город Рафах в секторе Газа в рамках военной операции против ХАМАС, направленной на достижение полной победы, освобождение заложников и лишение ХАМАС контроля над Газой.

Новости Мира •   •  14927 просмотра
Нетаньяху заявил, что "есть дата", когда ЦАХАЛ войдет в Рафах

Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полатвской громады - ОВА

Оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре громады Полтавы, о чем сообщил председатель Полтавской областной военной администрации, на месте работают соответствующие службы.

Война •   •  18345 просмотра
Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полатвской громады - ОВА