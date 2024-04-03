Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году
Киев • УНН
В 2024 году минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в Украине увеличился до 1 281,5 грн для детей в возрасте до 6 лет и 1 598 грн для детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.
В этом году размер прожиточного минимум вырос, а с ним и размер алиментов, сообщает Министерство Юстиции, пишет УНН.
Детали
Алиментные выплаты являются обязательными и взимаются из всех источников дохода плательщика. Согласно статье 182 части 2 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Правительство Украины приняло Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" 9 ноября 2023 года, в соответствии с которым был увеличен прожиточный минимум:
- на детей до 6 лет - 2 563 грн;
- на детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн.
С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:
- для детей до 6 лет - 1 281,5 грн;
- для детей от 6 до 18 лет - 1 598 грн.
Как определяют размер алиментов?
Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:
- на одного ребенка - ¼ от дохода;
- на двоих - 1/3 от дохода;
- на троих и более - ½ от дохода.
Суд при определении размера алиментов может учитывать различные факторы, такие как состояние здоровья и финансовое положение ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников, права собственности (недвижимость, автомобиль и т.д.), расходы и доходы плательщика.
Гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальная сумма, которую отец или мать должны платить в случае, когда их доходы низкие. С другой стороны, рекомендованный размер - это та сумма, которую суд устанавливает, если плательщик алиментов имеет достаточный доход. Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов: до 6 лет - 25 630 грн; от 6 до 18 лет - 31 960 грн.
Напомним,
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