Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году

В этом году размер прожиточного минимум вырос, а с ним и размер алиментов, сообщает Министерство Юстиции, пишет УНН.

Детали

Алиментные выплаты являются обязательными и взимаются из всех источников дохода плательщика. Согласно статье 182 части 2 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Правительство Украины приняло Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" 9 ноября 2023 года, в соответствии с которым был увеличен прожиточный минимум:

на детей до 6 лет - 2 563 грн;

на детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн.



С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет - 1 281,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 1 598 грн.



Как определяют размер алиментов?

Учитывая фактор количества детей, схема расчета составляет:

на одного ребенка - ¼ от дохода;

на двоих - 1/3 от дохода;



на троих и более - ½ от дохода.



Суд при определении размера алиментов может учитывать различные факторы, такие как состояние здоровья и финансовое положение ребенка и плательщика алиментов, наличие других детей и нетрудоспособных родственников, права собственности (недвижимость, автомобиль и т.д.), расходы и доходы плательщика.

Гарантированный размер алиментов на одного ребенка - это минимальная сумма, которую отец или мать должны платить в случае, когда их доходы низкие. С другой стороны, рекомендованный размер - это та сумма, которую суд устанавливает, если плательщик алиментов имеет достаточный доход. Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов: до 6 лет - 25 630 грн; от 6 до 18 лет - 31 960 грн.

Напомним,

Прожиточный минимум в Украине и связанные с ним социальные выплаты выросли в 2024 году.