В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток

В ближайшие три дня в Украине ожидаются осадки - мокрый снег и дождь, но температура местами будет достигать 12-17° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня ожидаются дожди, местами, кроме юга, с мокрым снегом (днем на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области без существенных осадков); температура в большинстве западных, южных, Винницкой областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Одесской области до 17° тепла, на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-8° тепла.

"В последующие двое суток временами небольшой мокрый снег и дождь, лишь на юге, в четверг и на севере страны без существенных осадков; температура 7 февраля ночью 2-7°, днем 7-12° тепла, на юге до плюс 16°, в северо-восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, 8 февраля в большинстве областей ожидается снижение температуры на 3-6°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

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