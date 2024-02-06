В Україні буде сипати сніг та лити дощ, але температура сягатиме 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на три доби

У найближчі три дні в Україні очікуються опади - мокрий сніг та дощ, але температура подекуди сягатиме 12-17° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні очікуються дощі, місцями, крім півдня, з мокрим снігом (вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині без істотних опадів); температура в більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Одещині до 17° тепла, на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла.

"У наступні дві доби часом невеликий мокрий сніг та дощ, лише на півдні, в четвер і на півночі країни без істотних опадів; температура 7 лютого вночі 2-7°, вдень 7-12° тепла, на півдні до плюс 16°, у північно-східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, 8 лютого в більшості областей очікується зниження температури на 3-6°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 6-7 лютого пориви 15-20 м/с, завтра на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

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