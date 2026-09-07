В Украине 8 сентября будет без осадков, температура поднимется до +25°
Киев • УНН
Во вторник в Украине осадков не ожидается, температура днём составит 20–25°. В Киеве будет до 23°.
В Украине во вторник, 8 сентября, осадки не прогнозируются, ночью 6-11°, днём 20-25°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет УНН.
Переменная облачность. Без осадков. Ветер на Правобережье переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с
Отмечается, что температура ночью 6-11°, днём 20-25°.
В Киеве и области завтра осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В столице температура ночью 9-11°, днём 21-23°; в Киевской области ночью 6-11°, днём 20-25°.
7 сентября в Украине ожидается переменная облачность, на востоке будут идти дожди07.09.26, 06:59 • 3932 просмотра