В Украине 8 сентября будет без осадков, температура поднимется до +25°

В Украине во вторник, 8 сентября, осадки не прогнозируются, ночью 6-11°, днём 20-25°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет УНН.

Переменная облачность. Без осадков. Ветер на Правобережье переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью 6-11°, днём 20-25°.

В Киеве и области завтра осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице температура ночью 9-11°, днём 21-23°; в Киевской области ночью 6-11°, днём 20-25°.

7 сентября в Украине ожидается переменная облачность, на востоке будут идти дожди