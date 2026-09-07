7 сентября в Украине ожидается переменная облачность, на востоке будут идти дожди
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. В Киеве +18°...+20°, на востоке возможен небольшой дождь.
В понедельник, 7 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается, лишь на востоке страны местами пройдёт небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, на Левобережье днём местами порывы 15–18 м/с. Температура днём 17–22°, на юге страны 20–25°
В Киеве и области 7 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура +18°...+20°.
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