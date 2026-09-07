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7 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, на сході дощитиме

Київ • УНН

 • 974 перегляди

В Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. У Києві +18°...+20°, на сході можливий невеликий дощ.

7 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, на сході дощитиме

У понеділок, 7 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, лише на сході країни місцями пройде невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 17-22°, на півдні країни 20-25°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура +18°...+20°.

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Вадим Хлюдзинський

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