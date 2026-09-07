7 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, на сході дощитиме

У понеділок, 7 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, лише на сході країни місцями пройде невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 17-22°, на півдні країни 20-25° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура +18°...+20°.

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