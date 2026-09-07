В Україні 8 вересня буде без опадів, температура підніметься до +25°
Київ • УНН
У вівторок в Україні опадів не очікується, температура вдень становитиме 20-25°. У Києві буде до 23°.
В Україні у вівторок, 8 вересня, опади не прогнозуються, вночі 6-11°, вдень 20-25°. Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише УНН.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с
Зазначається, що температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.
У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У столиці температура вночі 9-11°, вдень 21-23°; на Київщині вночі 6-11°, вдень 20-25°.
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