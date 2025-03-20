В Украине 20 марта потеплеет до +12, осадков не ожидается
Киев • УНН
В четверг, 20 марта, в Украине ожидается потепление до 12 градусов тепла. Осадков не предвидится, будет солнечно, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В четверг, 20 марта в Украине потеплеет, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Отмечается, что погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и несколько более теплая воздушная масса, распространяющаяся с северо-запада.
Следовательно, облачность будет переменчивой, а осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
По данным синоптиков, температура воздуха днем составит 7-12° тепла. В восточных областях и на Закарпатье прохладная погода немного задержится. Там завтра днем ожидается +7+9 градусов.
В Киеве и области в четверг солнечно. Температура воздуха составит 10-12° тепла.
Астрологический Новый год в сочетании с коридором затмений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 - 23 марта 17.03.25, 08:50 • 156277 просмотров