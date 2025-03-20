В Україні 20 березня потеплішає до +12, опадів не очікується
Київ • УНН
В четвер, 20 березня, в Україні очікується потепління до 12 градусів тепла. Опадів не передбачається, буде сонячно, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У четвер, 20 березня в Україні потеплішає, суттєвих опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Зазначається, що погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, що поширюватиметься з північного заходу.
Отже, хмарність буде мінливою, а опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
За даними синоптиків, температура повітря вдень становитиме 7-12° тепла. У східних областях та на Закарпатті прохолодна погода трохи затримається. Там завтра вдень очікується +7+9 градусів.
У Києві та області в четвер сонячно. Температура повітря становитиме 10-12° тепла.
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