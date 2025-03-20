В Україні 20 березня потеплішає до +12, опадів не очікується

У четвер, 20 березня в Україні потеплішає, суттєвих опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Зазначається, що погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, що поширюватиметься з північного заходу.

Отже, хмарність буде мінливою, а опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, температура повітря вдень становитиме 7-12° тепла. У східних областях та на Закарпатті прохолодна погода трохи затримається. Там завтра вдень очікується +7+9 градусів.

У Києві та області в четвер сонячно. Температура повітря становитиме 10-12° тепла.

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