В Украине 14 марта ожидается теплая погода: от +14°C до +23°C
Киев • УНН
14 марта в Украине будет теплая и спокойная погода, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +23°C. Осадки прогнозируются только в западных регионах.
Украинцы могут ожидать комфортный весенний день 14 марта, ведь синоптики прогнозируют в основном теплую и спокойную погоду на всей территории страны. Температура воздуха будет колебаться в пределах +14°…+23°C, в зависимости от региона. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +16°C, а ветер будет оставаться слабым, что будет способствовать приятным прогулкам на свежем воздухе. В Днепре также будет сухо, а столбики термометров поднимутся до +19°C.
Во Львове день будет облачным с прояснениями, а местами возможен дождь. Температура будет держаться на уровне +13°…+15°C. Незначительные осадки могут создать легкую влажность, однако существенных неудобств они не принесут.
Одесса встретит день приятным теплом. Здесь ожидается до +23°C, а облачный покров периодически будет разрываться, пропуская солнечные лучи. Похожая ситуация и в Симферополе, где температура достигнет +21°C, а ветер будет умеренным.
Харьков, Луганск и Донецк будут иметь почти одинаковый температурный режим – воздух прогреется до +19°…+21°C. В течение дня солнце иногда будет прятаться за облаками, однако осадков не ожидается.
В общем 14 марта в Украине будет царить теплая и спокойная погода. Осадки прогнозируются только в западных регионах, тогда как остальная часть страны будет наслаждаться сухим и умеренно теплым днем.