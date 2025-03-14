В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C

Українці можуть очікувати на комфортний весняний день 14 березня, адже синоптики прогнозують здебільшого теплу та спокійну погоду на всій території країни. Температура повітря коливатиметься в межах +14°…+23°C, залежно від регіону. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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У Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Повітря прогріється до +16°C, а вітер залишатиметься слабким, що сприятиме приємним прогулянкам на свіжому повітрі. У Дніпрі також буде сухо, а стовпчики термометрів піднімуться до +19°C.

У Львові день буде хмарним із проясненнями, а місцями можливий дощ. Температура триматиметься на рівні +13°…+15°C. Незначні опади можуть створити легку вологість, проте суттєвих незручностей вони не принесуть.

Одеса зустріне день приємним теплом. Тут очікується до +23°C, а хмарний покрив періодично буде розриватися, пропускаючи сонячне проміння. Схожа ситуація й у Сімферополі, де температура досягне +21°C, а вітер буде помірним.

Харків, Луганськ і Донецьк матимуть майже однаковий температурний режим – повітря прогріється до +19°…+21°C. Протягом дня сонце інколи ховатиметься за хмарами, проте опадів не очікується.

Загалом 14 березня в Україні пануватиме тепла та спокійна погода. Опади прогнозуються лише у західних регіонах, тоді як решта країни насолоджуватиметься сухим і помірно теплим днем.