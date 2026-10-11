В Украине 12 октября будут действовать графики отключения света: «Укрэнерго» сообщило, когда не будет электроэнергии

В понедельник, 12 октября, в части регионов Украины введут почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для предприятий. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Подробности

По информации компании, графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 23:59. Объём ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди в зависимости от ситуации в энергосистеме.

В этот же период, с 06:00 до 23:59, для промышленных предприятий и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.

В каких регионах будут отключать свет

В «Укрэнерго» не уточнили перечень областей, где будут действовать ограничения. Конкретные часы отключений по адресам будут определять операторы систем распределения электроэнергии — местные облэнерго.

Энергетики предупреждают, что из-за последствий российских обстрелов ситуация может меняться, поэтому графики отключений в течение суток могут корректироваться.

Украинцев призывают следить за сообщениями облэнерго в своих регионах и экономно пользоваться электроэнергией после восстановления электроснабжения.

В четырех районах Киева после российской атаки исчез свет и остановился электротранспорт