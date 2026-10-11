$44.8550.14
ukenru
16:39 • 492 перегляди
Зеленський підтримав енергетичне перемир'я з рф, запропоноване Трампом та віддав відповідні накази ЗСУVideo
16:17 • 4666 перегляди
В Україні 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла: Укренерго повідомило, коли не буде електроенергії
15:43 • 9826 перегляди
Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"
14:25 • 12789 перегляди
Трамп оголосив, що почало діяти негайне "енергетичне перемир'я" між Україною та росією
14:03 • 13512 перегляди
Зеленський готовий провести вибори в Україні за умови повного припинення вогню на 60 днів
13:35 • 14433 перегляди
На США більше не можна покладатися: у Європарламенті різко розкритикували Трампа за нападки на Зеленського
12:50 • 13742 перегляди
"путін – м'ясник, він ніколи не буде другом США" – республіканці розкритикували угоду Трампа з росією
12:20 • 13920 перегляди
Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ
10:54 • 27871 перегляди
Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята
11 жовтня, 10:41 • 15390 перегляди
США запропонували рф низку "стимулів" в обмін на припинення ударів по енергетиці України - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.6м/с
64%
742мм
Популярнi новини
"Зайшов занадто далеко" - Маск підтримав Трампа і теж взявся критикувати ЗеленськогоVideo11 жовтня, 06:47 • 20028 перегляди
200-річну тополю "бабусю" знищили заради стіни Трампа на кордоні - заарештовано десятки протестувальників11 жовтня, 07:04 • 17656 перегляди
У Києві та області запровадили екстрені відключення світла11 жовтня, 07:13 • 14661 перегляди
У Києві нічого не знають про "енергетичне перемир'я" яке оголосив Трамп – FT14:50 • 14033 перегляди
Зеленський не знає про початок "енергетичного перемир'я", оголошеного Трампом, і просить повідомити його, коли воно почнеться14:55 • 12376 перегляди
Публікації
Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята10:54 • 27871 перегляди
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 65508 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 86416 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 84098 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 87158 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Марк Карні
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Індонезія
Іран
Реклама
УНН Lite
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці15:52 • 2238 перегляди
Ім'я Ярослави Магучіх увічнили в космосі: на честь українки назвали астероїд біля Юпітера14:14 • 6664 перегляди
Колишня Міс Всесвіт Олівія Калпо вдруге стала мамою та показала фото з пологового будинку14:05 • 7066 перегляди
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд поділилася зворушливими спогадами про нього12:59 • 8662 перегляди
Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята10:54 • 27871 перегляди
Актуальне
Financial Times
Опалення
The Hill
Соціальна мережа
The New York Times

В Україні 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла: Укренерго повідомило, коли не буде електроенергії

Київ • УНН

 • 4694 перегляди

12 жовтня з 06:00 до 23:59 у частині регіонів діятимуть відключення світла. Причина — наслідки російських ударів по енергетиці.

В Україні 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла: Укренерго повідомило, коли не буде електроенергії

У понеділок, 12 жовтня, у частині регіонів України запровадять погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для підприємств. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

За інформацією компанії, графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги залежно від ситуації в енергосистемі.

У цей самий період, з 06:00 до 23:59, для промислових підприємств і бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

У яких регіонах вимикатимуть світло

В Укренерго не уточнили перелік областей, де діятимуть обмеження. Конкретні години відключень за адресами визначатимуть оператори систем розподілу електроенергії – місцеві обленерго.

Енергетики попереджають, що через наслідки російських обстрілів ситуація може змінюватися, тому графіки відключень протягом доби можуть коригувати.

Українців закликають стежити за повідомленнями обленерго у своїх регіонах та ощадливо користуватися електроенергією після відновлення живлення.

У чотирьох районах Києва після російської атаки зникло світло та зупинився електротранспорт11.10.26, 15:54 • 2638 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна