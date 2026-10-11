В Україні 12 жовтня діятимуть графіки відключення світла: Укренерго повідомило, коли не буде електроенергії

У понеділок, 12 жовтня, у частині регіонів України запровадять погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для підприємств. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

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За інформацією компанії, графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги залежно від ситуації в енергосистемі.

У цей самий період, з 06:00 до 23:59, для промислових підприємств і бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

У яких регіонах вимикатимуть світло

В Укренерго не уточнили перелік областей, де діятимуть обмеження. Конкретні години відключень за адресами визначатимуть оператори систем розподілу електроенергії – місцеві обленерго.

Енергетики попереджають, що через наслідки російських обстрілів ситуація може змінюватися, тому графіки відключень протягом доби можуть коригувати.

Українців закликають стежити за повідомленнями обленерго у своїх регіонах та ощадливо користуватися електроенергією після відновлення живлення.

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