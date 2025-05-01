В Украине 1 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь
Киев • УНН
Сегодня в Украине переменная облачность, без осадков, но в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами небольшой кратковременный дождь. В Киеве и области облачно с прояснениями, возможен дождь.
В четверг, 1 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится, лишь в западных, северных, центральных и Харьковской областях днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер ... днем преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 19-24°, в северной части 15-20°
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит 16-18° тепла.
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