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В Украине 1 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Сегодня в Украине переменная облачность, без осадков, но в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами небольшой кратковременный дождь. В Киеве и области облачно с прояснениями, возможен дождь.

В Украине 1 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь

В четверг, 1 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится, лишь в западных, северных, центральных и Харьковской областях днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер ... днем преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 19-24°, в северной части 15-20°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит 16-18° тепла.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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