В Україні 1 травня очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ

У четвер, 1 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається, лише у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер ... вдень переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 19-24°, у північній частині 15-20° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря становитиме 16-18° тепла.

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