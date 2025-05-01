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Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня
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В Україні 1 травня очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ

Київ • УНН

 • 3182 перегляди

Сьогдні в Україні мінлива хмарність, без опадів, але у західних, північних, центральних та Харківській областях місцями невеликий короткочасний дощ. У Києві та області хмарно з проясненнями, можливий дощ.

В Україні 1 травня очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ

У четвер, 1 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається, лише у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер ... вдень переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 19-24°, у північній частині 15-20°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря становитиме 16-18° тепла.

Всесвітній день паролів та свято весни та праці: що ще відзначають 1 травня01.05.25, 06:20 • 2256 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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