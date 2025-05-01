В Україні 1 травня очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ
Київ • УНН
Сьогдні в Україні мінлива хмарність, без опадів, але у західних, північних, центральних та Харківській областях місцями невеликий короткочасний дощ. У Києві та області хмарно з проясненнями, можливий дощ.
У четвер, 1 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається, лише у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер ... вдень переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 19-24°, у північній частині 15-20°
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря становитиме 16-18° тепла.
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