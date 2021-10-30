В Уганде двое детей погибли при взрыве бомбы в форме плода хлебного дерева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Двое детей погибли в результате взрыва бомбы в виде плода индийского хлебного дерева в 60 км от угандийской столицы Кампалы. Об этом написал в пятницу в Twitter официальный представитель полиции Уганды Асана Касинге, передает УНН.
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По его информации, взрывное устройство сработало сразу после того, как его дали троим игравшим детям. Двое из них погибли.
Сообщений о подозреваемых не поступало.
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Этот взрыв стал четвертым в Уганде этого месяца. Да, 25 октября террорист-смертник привел в действие бомбу в автобусе, однако никто из окружающих не пострадал. 23 октября взрыв прогремел в кафе Кампалы, погибли три человека, еще семеро получили ранения. 8 октября боевики группировки “Исламское государство в Центральной Африке”, входящей в структуру террористической организации “Исламское государство”, взорвали в Кавемпе полицейский участок, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.