В Уганде двое детей погибли при взрыве бомбы в форме плода хлебного дерева

Подробности

По его информации, взрывное устройство сработало сразу после того, как его дали троим игравшим детям. Двое из них погибли.

Сообщений о подозреваемых не поступало.

Дополнение

Этот взрыв стал четвертым в Уганде этого месяца. Да, 25 октября террорист-смертник привел в действие бомбу в автобусе, однако никто из окружающих не пострадал. 23 октября взрыв прогремел в кафе Кампалы, погибли три человека, еще семеро получили ранения. 8 октября боевики группировки “Исламское государство в Центральной Африке”, входящей в структуру террористической организации “Исламское государство”, взорвали в Кавемпе полицейский участок, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.