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ІД взяла на себе відповідальність за вибух в Уганді

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух бомби, в результаті якого загинула щонайменше одна людина в столиці Уганди Кампалі в суботу ввечері, говориться в заяві, опублікованій в Telegram-каналі угруповання пізно ввечері в неділю, передає УНН, спираючись на Reuters.

ІД взяла на себе відповідальність за вибух в Уганді

Деталі

Група заявила, що кілька її членів привели в дію вибуховий пристрій в барі, де “збиралися члени і шпигуни Уганди уряду хрестоносців” в Кампалі.

Бомба, начинена цвяхами і шрапнеллю, була спрямована на ресторан на околиці столиці, повідомила поліція в неділю.

За наявної інформації, троє чоловіків, переодягнених у клієнтів, зайшли в ресторан, поклали поліетиленовий пакет під стіл і пішли за кілька хвилин до вибуху, повідомила поліція.

В результаті вибуху загинула 20-річна офіціантка і три людини отримали поранення, двоє з яких знаходяться в критичному стані, сказали в поліції, додавши, що все вказує на те, що це був акт внутрішнього терору. Президент країни Йовері Мусевені заявив, що напад “схоже на терористичний акт”.

Доповнення

В останній раз східноафриканська країна зазнала серйозного терористичного нападу 11 липня 2010 року після того, як бойове ісламістське угруповання “Аль-Шабаб” вбило більше 75 осіб в результаті подвійного вибуху в Кампалі, коли сотні людей дивилися фінальний матч чемпіонату світу з футболу.

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